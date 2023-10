Il espère être présent ce soir (20 h 30) pour le match de championnat à Gooik. "J’ai visionné nos adversaires. Cette équipe n’a pas de joueuse impressionnante. Si nous répétons le même match en réception que la semaine dernière face à Hzerzele, nous aurons réalisé une bonne part du travail. Nous pouvons un peu mieux faire au service", indique-t-il.

Gooik a perdu ses trois premiers matches. Au contraire, l’équipe de Limal/Ottignies est invaincue en match officiel, elle a gagné ses deux matches de championnat. "Cela ne veut pas dire que nous aurons facile. Une rencontre doit se jouer et se gagner. Notre objectif reste de gagner toutes les rencontres. Apparemment, Vlamertinge, Anvers et Tchalou semblent être nos principaux adversaires." Jusqu’ici, seul Vlamertinge et Limal/Ottignies comptent le maximum des points.