Le triathlète Chastrois Bruno Slegers court désormais chez les pros

Fini donc les courses avec les amateurs. Désormais, lorsqu’il s’engage sur une course, c’est dans le peloton professionnel. "À 23 ans, je voulais franchir ce cap. J’ai envie d’avancer, de progresser. Ce n’est pas parce que je cours chez les professionnels que je peux vivre du triathlon. Cela veut seulement dire que je suis au milieu d’athlètes qui se consacrent entièrement au triathlon. À 23 ans, je suis le rookie. L’âge de ma maturité en triathlon, c’est entre 32 et 35 ans."

Il a jusqu’ici participé à deux courses, à Roth en Allemagne le 25 juin dernier et à Knokke le 17 septembre, le jour de ses 23 ans. " Les meilleurs athlètes mondiaux étaient réunis à Roth. J’ai terminé l’ironman en 8h49' à la 26e place à 1h25' du premier. Ma deuxième course, c’était à Knokke sur un semi, 70.3. Je suis moins à l’aise sur cette distance que sur un Ironman. Nous étions 53 au départ, nous étions 37 à terminer la course. J’étais classé à la 35e place en 4h13'25. Il y avait 57 pros au départ. Chez les professionnels, il y a beaucoup d’abandons. Lorsqu’ils estiment qu’ils ne réussiront pas un bon résultat, plusieurs athlètes ne poursuivent pas la course, explique Bruno Slegers.

"À Knokke, si j’avais couru dans ma catégorie des 18-24 ans, j’aurais terminé avec dix minutes d’avance sur le deuxième"

"Je me rends compte que le passage d’amateur en professionnel est très difficile. Fini les victoires et les podiums. En septembre 2022, j’avais été champion d’Europe des 20-24 ans à Almere au Pays-Bas en 9h15'. À Knokke, si j’avais couru en amateur dans ma catégorie 18-24 ans, j’aurais terminé premier avec dix minutes d’avance sur le deuxième."

La saison touche à sa fin. Il reste une course à Cascais, au Portugal, le 21 octobre prochain. "J’aurai participé à cinq courses sur demi-distance (1,9 km natation, 90 km à vélo, 21 km à pied) et deux distances complètes."

Il avait débuté par une victoire à Setubal au Portugal, en avril dernier, lors de sa première course de l’année sur un semi-ironman.