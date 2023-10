Lauryne Van Laeken sera au championnat FCWB

Dès ce week-end, il s’agira d’une reprise de ses bonnes habitudes hivernales donc pour la Chaumontoise qui sera directement mise au parfum puisque, pour sa première course de cyclo-cross de la saison hivernale, le rendez-vous sera déjà important puisque la Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles a eu la bonne idée, ou pas, de programmer son championnat de fédération dès le premier week-end. S’il est vrai que tout le monde sera logé à la même enseigne, une telle date à cependant de quoi surprendre mais, l’avantage, par contre, est que le vainqueur aura dès lors l’occasion de porter son maillot rouge-blanc- jaune tout au long de sa saison.

Lauryne Van Laeken débute donc son programme hivernal dimanche au championnat qui se déroule à Froidchapelle. "Une reprise de courte durée puisque ensuite, je ferai ma coupure annuelle."

Et la suite ? "Je jonglerai entre le cyclo-cross, les corridas, le run and bike avec un objectif qui ne sera autre que de prendre un maximum de fun."

Ce qui ne veut pas dire que la Chaumontoise prendra les choses à la légère et n’a plus d’ambitions pour la suite. "Ce que l’on recherche le plus avec le coach est de continuer ma progression en course à pied. J’aimerais évidemment pouvoir partir en stage à l’étranger pour avoir une préparation optimale. Mais cela restera à voir avec mes cours."

Pour en revenir à ce dimanche, Lauryne n’a pas de préparation spécifique pour cette course. "Depuis mon dernier triathlon et ma seconde place à Dour, avec Geoffrey, mon coach, on a décidé de garder une charge"élevée"pour maintenir au maximum une forme jusqu’au championnat tout en gardant l’accent sur la course à pied. J’ai donc jonglé entre mon VTT, mon cyclo-cross et mon vélo de route pour m’habituer petit à petit au retour dans la boue. Je sais que je ne suis pas à mon pic de forme mais cela ne me dérange pas car c’est une course d’amusement et de reprise pour ma part."