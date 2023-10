Genappe, une terre de basket à consolider pour le nouveau président

Outre son premier chantier ( "Moderniser l’image du club via la com’") et la quête de sponsors ( "On est en équilibre financier mais on est toujours à la recherche de parraineurs"), Kevin Elaerts a directement été plongé dans le bain: "On n’avait plus que cinq filles en U14. Globalement, il fallait relancer les équipes de jeunes U14 Filles ainsi que les U14 et U16 Garçons."

Avec du sang frais au rayon des membres, le rajeunissement des coachs et la relance d’une section Initiation ( "On préfère qu’un jeune débutant démarre en Initiation plutôt que de le brusquer et le dégoûter dans une équipe établie"), le BCGL prépare le futur mais son président reste les pieds ancrés dans le présent: "Des choses se mettent en place mais c’est une saison de transition. Il y a des gens extra dans le comité. On se réunit une fois par mois. Avec Amaury Pirotte du Comité des Fêtes, nous nous voyons tous les deux ou trois mois."

Actif dans l’organisation de stages et présent dans des tournois AWBB ou à l’international, le BCGL souhaite aussi élargir sa palette en 3x3 puisque le club est candidat (en mai’24) à l’organisation des finales de 3x3 de l’AWBB. "La commune nous a offert un bel outil extérieur, c’est pour l’utiliser", argumente le président.

S’il souhaiterait à moyen-long terme revenir en Régionale 2 Hommes avec des jeunes du club, le président sait aussi que sa P1 Dames est amenée à jouer les premiers rôles cette saison: "On verra avec les filles et le coach où on en sera dans quelques mois. On a aussi des ambitions avec nos P2 et nos P3 Hommes. De façon générale, je rêve que le basket féminin ait autant d’importance que la balle orange masculine."

Le vendredi 27 octobre, après quatre déplacements consécutifs, la P1 Dames jouera pour la première fois de la saison à la maison: "On va essayer de faire de ce match un événement spécial. On veut attirer du monde. Ce n’est pas parce qu’on n’a plus de R2 qu’on ne peut plus générer du public."