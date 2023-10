Dimanche, le jogging du CSLI partira des Coquerées, à Ottignies

Deux parcours sont prévus: 6 km et 10 km. Le départ sera donné à 10 h 30. Au menu: chemins de remembrement, bitume, sous-bois, pavés et terre seront à nouveau au programme de cette édition. Les sportifs et sportives pourront profiter pleinement, et avec bonheur, des chouettes sentiers de la belle campagne ottintoise.