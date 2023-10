Des soucis défensifs pour les Chastroises

L’objectif sera de limiter la casse d’autant que Léo Noemi sera privé d’une partie (2 joueuses sur 4) de sa charnière défensive. "Normalement, on va perdre, mais j’espère que ce sera d’une plus belle manière que lors des matches précédents, comme on l’a fait en P1 contre Lasne Ohain, afin de retrouver un peu la banane", avance le T1 chastrois.

Le retour de Charlier

La bonne nouvelle, c’est le retour de la gardienne Margaux Charlier "qui retrouve doucement ses sensations" après une longue blessure. Gouverneur et Houbrix sont absentes alors que Sekelama s’est ajoutée à la liste des blessées.

Le noyau: Charlier, Duquenne, Genard, Meulemans, Delikus, Goetynck, Marquez, Ducatillon, Michiels, Cigdem, Delacre, Söyler.