D3A ACFF: Braine doit éviter les erreurs individuelles à Symphorinois

Mais si Tamines ne lui réussit décidément pas, que dire d’un déplacement à Symphorinois où le RCSB pas gagné depuis le 21 avril 2019. "Ils ont un point de plus que nous-même si j’estime qu’on aurait dû en prendre deux de plus: contre le Crossing et face à Tamines, même en jouant mal. Ici, on va évoluer sur un beau et grand terrain face à un adversaire qui reste sur une belle victoire (1-3 à Belœil, NDLR). Il y aura un peu de changement car on essaye des choses et on donne du temps de jeu à ceux qui le méritent, mais on n’a pas encore trouvé le onze qui performe chaque semaine."

Wallaert est incertain, Tis (genou) se soigne. Laurent et Dettori rentrent de suspension. Duga et Willaert sont à nouveau sélectionnables.

Le noyau: Berghmans, Santinelli, Ramazani, Laurent, Lella, Leyseele, Dutrieux, Willaert, Queimadelas, Duga, Smeets, Wallaert (?), Dettori, Bellia, Ladrière, Buscema, Derwa, Latorre, Salawa, Zé, Carlier.