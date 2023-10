D2 ACFF: Rebecq reçoit Jette pour le match de la peur

En quelques mots, comment résumeriez-vous la situation de votre club ?

Dimitri Leurquin: On peut résumer cela avec un bilan chiffré qui n’est pas bon. Après au niveau du contenu, on a toujours été satisfait, mais il nous a toujours manqué ce supplément d’âme, et le fait d’aller chercher les 10% en plus que pour faire basculer un match en notre faveur. Pour le moment, la pièce ne tombe pas du bon côté, mais il ne faut pas tout mettre sur le compte de cette chance ou malchance, il faut que nous allions forcer les choses en améliorant notre contenu et notre intensité.

Michel Delph: Il y a un côté assez rassurant, c’est que dans le contenu est pas mal. Dans chaque match, le verdict aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Après, il faut être lucide, la situation que nous vivons commence à créer des frustrations au sein du groupe. La spirale négative se fait pleinement ressentir. Je n’ai jamais vécu cela, j’ai eu depuis cinq ans pas mal de réussite et c’est dans des moments comme maintenant qu’il faut se montrer fort et penser à demain plutôt qu’à hier. Beaucoup de faits de jeu nous ont conduits dans la situation actuelle, mais il n’y a que nous qui pouvons nous en sortir. Et cela passe par une victoire.

Vous sentez-vous mis sous pression pour ce dimanche ?

D.L.: Je ne me sens pas sous pression au-delà de la pression qu’un coach peut ressentir lorsque son équipe n’a pas gagné depuis six matchs. Je suis plus préoccupé par la situation de l’équipe et du club que par ma situation personnelle

M.D.: C’est très simple, quand les résultats ne sont pas là, il faut changer quelque chose. Il restera à déterminer ce qu’il faut changer, et si cela doit passer par le staff ou plus directement par le coach, il faudra l’accepter. Néanmoins je garde confiance en moi, en moi staff et en mon groupe. Le foot est une passion et un plaisir, si je commence à me mettre la pression, je perds mon plaisir.

Personnellement, comment vivez-vous la situation ? On sait que l’investissement en temps et en énergie d’un coach est énorme chaque semaine, comment maintenir le rythme malgré les résultats ?

D.L.: On ne le vit pas bien c’est certain. Quand je rentre à la maison le dimanche soir après un résultat négatif ce n’est pas évident, mais dès le lundi, et pour le reste de la semaine on se remet au travail, avec un focus encore plus important que pour trouver des solutions à ce qui n’a pas été précédemment et surtout que pour toujours donner confiance aux joueurs et les garder dans une spirale la moins négative possible. Mais on s’accroche et on se dit que de meilleurs jours sont devant nous et que nous aurons bientôt fini de manger notre pain noir.

M.D.: Il y a deux façons de voir les choses et de faire face. Soit on sombre et on s’apitoie sur son sort, soit on lève la tête et on y croit. J’ai choisi depuis le début la seconde option. Il ne nous manque pas grand-chose, et c’est ce qui me fait croire encore qu’on peut y arriver. Il suffit d’une victoire, et elle en appellera d’autres. À nous à montrer qu’on a les qualités et le mental que pour nous sortir de la situation.

Comment imaginez-vous la suite en cas de défaite, dimanche sur les coups de 17 h ?

D.L.: Je ne l’imagine pas. Je ne pense jamais à une défaite, sinon on ne devient pas coach. On va entamer ce match pour le gagner comme on le fait chaque semaine, et en cas de défaite ce sera une nouvelle remise en question. On parle de match de la dernière chance ou de la mort, mais c’est une rencontre qui rapportera trois points, rien de plus.

M.D.: S’il y a une nouvelle défaite, je pense qu’il sera nécessaire de réfléchir, personne n’est au-dessus des lois et des tendances du foot. On sait que quand une telle situation, et un bilan chiffré identique au nôtre se présentent, des choses doivent changer. Il y a un devoir de points, un devoir de victoire. Mais on pensera à cela plus tard, l’important est de se livrer à 100% dimanche et on avisera ensuite.