Vanderelst et Carmoy, Nivellois d’adoption !

À 23 ans, Thomas Carmoy est double médaillé de bronze (2021, 2023) au saut en hauteur à l’Euro indoor (record : 2,29 m) et Élise Vanderelst, 25 ans, a été ni plus ni moins championne d’Europe (2021) sur 1 500 m (record : 4.02.63). Point commun : outre, bien sûr, les installations et la réputation du CABW, l’origine de leur arrivée est leur séparation d’avec leur entraîneur, Marc Muryn pour le Carolo et Raymond Castiaux pour la Montoise. "Je pense qu’il était logique de ne plus m’entraîner à Charleroi, compte tenu de ce qui s’est passé avec Marc. Et puis, habitant Pont-à-Celles, Nivelles est tout aussi près de chez moi, explique Thomas. J’espère maintenant finaliser ma collaboration avec Tia Hellebaut. Il y a encore quelques détails à régler, dont l’aspect financier car Tia a l’intention de lâcher son job actuel pour me suivre à 100 %. Nous nous sommes déjà entraînés quatre ou cinq fois ensemble et le courant passe bien. Pour ce qui est du CABW, le fait d’avoir participé à des compétitions de jeunes et même au Meeting m’a aidé dans mon choix."

Désormais entraînée par la Néerlandaise Grete Koens, Élise sort, elle, d’une saison où elle n’a pas atteint ses objectifs, notamment vis-à-vis de l’Adeps. "Je pense trouver au CABW le soutien dont j’ai besoin. Et j’espère pouvoir encore compter sur celui de l’Adeps, même si mon évaluation de fin d’année ne fut pas bonne. Je n’ai pas rempli mes objectifs, dont un chrono de 4:01.00, que je trouve trop élevé pour moi. Je suis donc un peu dans le doute pour la saison prochaine à ce niveau-là alors qu’il y a la perspective des JO. Mais, avec Nivelles et Grete Koens, j’ai le sentiment d’être entre de bonnes mains !"

Avec Cynthia Bolingo et Michaël Somers déjà qualifiés, Thomas et Élise sont candidats aux Jeux de Paris, un objectif qu’ils poursuivront donc sous leurs nouvelles couleurs.

Parmi les autres arrivées au CABW, on note Thaddée Adam, 31 ans, et Mélanie Bovy, 24 ans, sur les longues distances ainsi que Cassandre Evans, 21 ans, sur les épreuves multiples.