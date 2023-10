Une championne de Belgique rejoint l’équipe guibertine Baloise

Le mois d’octobre est synonyme de la période des transferts 2023-2024 et dès lors, les clubs enregistrent leurs premiers départs ou… les premières arrivées. Du côté de la formation féminine du BW Baloise WB Ladies, installée à Mont-Saint-Guibert et dirigée par Ludivine Henrion et Luc Mayné, après une saison avec pas mal d’enseignements positifs, l’heure est donc aux transactions.