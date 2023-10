Un premier bloc satisfaisant pour La Hulpe

Le club aborde en effet une année de transition. "Certains joueurs ont levé le pied, on a beaucoup d’absents et des blessés. On met aussi un nouveau système de jeu en place que l’on a beaucoup bossé à l’entraînement et cela commence à porter ses fruits. Mais comme on veut surtout pérenniser le club pour les années à venir via la rotation des jeunes, on n’a pas vraiment l’objectif d’être champion cette saison. Le but est d’arriver en play-off et puis on verra. En tout cas, il faudra toujours compter avec une équipe de Dendermonde solide devant et qui domine les collisions. C’est en mai qu’il faudra être prêt car il y aura davantage d’intensité en play-off."

Sur le plan comptable (trois victoires et une défaite), "on est satisfait de ce premier bloc de quatre matches, malgré la déception d’un premier revers à domicile en championnat depuis six ans contre Soignies, et cela nous donne une motivation supplémentaire."

Prochain rendez-vous, le 15 octobre, face au leader. "Ce week-end de repos va faire du bien avant de rencontrer la seule équipe encore invaincue. Boitsfort continue sur sa bonne lancée du deuxième tour de la saison dernière où il avait quasi tout gagné, on l’avait d’ailleurs battu de justesse, en misant sur un gros travail au niveau de la formation des jeunes. On essayera néanmoins d’aller chercher la victoire et on en est capable à condition d’être plus précis dans notre plan de jeu et certains aspects du match."