Suspicion de racisme en U16, la maman d’Aliyah témoigne : "Vais-je devoir être présente à chaque match pour protéger ma fille qui pratique son hobby ?"

Événements qu’elle a suivis de la table officielle puisqu’elle tenait la carte du match. "Après cinq minutes, l’arbitre fait intervenir le délégué au terrain pour l’attitude du public local. L’arbitre menace de vider la salle si les propos et commentaires négatifs ne s’arrêtent pas."

Le match se poursuit mais la maman sent que quelque chose se trame: "Ma fille a un jeu physique, elle est dans l’énergie. Ce n’est pas la seule black de l’équipe mais quand elle passe devant le public, j’entends que des choses se disent. Un moment, elle retombe sur l’épaule d’une adversaire. Pour moi, c’est une action banale de match. J’entends alors distinctement des gens dans le public dire que c’est la conséquence du comportement des Brainoises. On reste comme ça. Après le match, je vois ma fille traverser le terrain en pleurs. Elle me dit: “Je ne te dis pas ce qu’ils m’ont dit, tu vas t’énerver”. J’ai le sang chaud, encore plus si on agresse mon enfant. Tout le monde me calme alors."

C’est à la voiture sur le parking que Babette est mise au courant des propos tenus: "Ma fille me dit que tout le match, elle a entendu d’une dame plus âgée: “On n’est pas dans la jungle”, “Retourne dans la jungle” ou “Retourne dans ton pays”. Est-ce qu’elle sait que son pays à ma fille, c’est la Belgique et que c’est là qu’elle est née ? Une jeune Belgo-Marocaine de notre Team a aussi confirmé qu’elles se sont fait insulter pendant le match."

Babette rapporte d’autres faits tout aussi lamentables auxquels elle n’a pas assisté: "À la buvette, un Monsieur a dit à trois de nos jeunes: “Moi, je suis raciste. Heureusement que ma fille est là pour me calmer”."

Peu après le match, Babette tient à mettre en exergue l’attitude du coach Brismée, des arbitres et d’autres officiels: "Je ne savais pas à ce moment ce qu’on avait dit à ma fille mais la voir venir vers moi en pleurs m’a mis en détresse. Ils m’ont parlé, ça m’a fait du bien. Après, quand on est rentré, le coordinateur de l’académie brainoise Gérard Legrand m’a aussi appelé. J’ai aussi reçu un coup de fil d’un membre du comité de Natoye. Je les remercie."

Le papa de Aliyah a écrit un e-mail à l’AWBB pour dénoncer les agissements mais Babette reste dans le doute: "Ça me fait peur. Je me demande si, un jour, on passera de la parole aux actes, vais-je devoir être présente à chaque match pour assurer la sécurité de ma fille ? C’est son hobby, elle va au basket pour s’amuser et là, elle revient en pleurs."

La seule issue dans ce genre de dossier, c’est la mobilisation extra-sportive de toutes les parties (joueuses, parents, clubs, arbitres, fédération) car le racisme est un délit punissable par la loi.