Stéphane Wille va retrouver Ottignies: "Je n’ai pas de rancune par rapport au club"

Pourtant, l’histoire ne s’est pas très bien finie entre les deux parties puisque le principal intéressé avait été mis de côté avant le dernier match de championnat. "Je ne leur en tiens pas rigueur pour autant, explique-t-il. Il y avait des différences, par rapport à ma vision et à celle du club, qui ont fait qu’on a pas pu aller au bout du projet de trois années qu’on s’était fixé. J’aurais voulu peut-être qu’on accorde plus d’importance au sportif au détriment d’autres paramètres comme le fair-play par exemple."

Celui qui a entrainé aussi au Stéphanois tient d’ailleurs à retenir le positif dans son année à Ottignies: "J’ai fait de très belles rencontres au ROS. Il y a eu des hauts et des bas mais c’est finalement cela qui fait la beauté des différents défis footballistiques."

Totalement épanoui à Walhain

Place désormais cette saison à Walhain B où il est donc arrivé cet été. Wille est d’ailleurs très heureux dans son nouveau club: "Il s’agit d’un bon projet et je suis très content d’être ici. La collaboration avec le staff de la P2 est excellente et on communique beaucoup. On réalise notamment quelques échanges entre noyaux qui sont bénéfiques pour l’ensemble des joueurs."

Avec un nouveau groupe, les choses doivent encore totalement se mettre en place du côté du noyau B walhinois. "On a un mélange de jeunes joueurs avec des gars d’expérience, relate-t-il. Il y a, selon moi, plus de qualité ici par rapport à l’année dernière. Il faut désormais avoir le déclic mental pour engranger des unités."

L’entraineur de presque 52 ans espère d’ailleurs que le bilan comptable s’améliorera dans les prochaines semaines: "On a affronté pas mal de bonnes équipes depuis le début de championnat. Le programme à venir est un peu moins difficile et j’espère donc qu’on pourra remonter un peu au classement."