P3D: Demey et Orp sur leur lancée contre Mont-Saint-Guibert ?

Et avec ce 15/15, l’équipe est déjà bien lancée dans sa quête du titre. "C’est ce pour quoi on s’est préparé et c’est franchement bien parti. Maintenant, il y a encore un beau match qui suit face à Mont-St-Guibert et il faut prendre les trois points aussi."

Sur le plan personnel, "on a commencé la préparation en évoluant à quatre derrière, ce que je préfère, alors qu’on s’est redirigé vers une défense à trois, mais ça se passe très bien. Le groupe est terrible, il y a une chouette ambiance, et je pense qu’on est encore plus fort qu’à Walhain avec les quelques transferts qui ont renforcé la colonne vertébrale de l’équipe, notamment dans le milieu et en attaque", indique l’ancien joueur de Wavre, Namur et Perwez.

Les Orpois seront au complet pour ce nouveau match au sommet. "On les enchaîne, cette fois chez nous, et on n’a pas droit à l’erreur pour ne pas gaspiller les précieux points pris à Jodoigne et Mélin, prévient Mathieu Michielsens (T1). Mont-Saint-Guibert souffle le chaud et le froid mais il faudra se méfier de leurs joueurs offensifs d’un bon niveau."

Les Guibertins sont aussi au complet avec le retour de Londo. "On sort encore d’un match à deux vitesses mais on a enfin su garder le zéro derrière, note Gaël Vanderbrugge (T1). Orp est LE favori, l’équipe la plus complète, et on devra être à 100% tout le match si on veut espérer quelque chose."