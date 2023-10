L’international réussit à Audise Belgium Enduro Team

Avec l’envie de partager son expérience, mais aussi son savoir et sa passion, il a donc créé l’hiver dernier l’Audise Belgium Enduro Team, alors que jusque là, sa structure visait plutôt à encadrer le fiston Audran Imberechts, assez doué pour son âge.

Après avoir recruté Géraud Heine et Colin Demarteau, deux cadors de la discipline, la team a peaufiné sa préparation avec des stages à l’étranger, afin de réaliser un travail de pointe sur des traces techniques et de longue haleine comme on n’en retrouve pas en Belgique. L’occasion aussi de réaliser un travail physique puisque, qui dit longue descente dit aussi, longue montée pour pouvoir… descendre à nouveau.

Fin prêts pour 2023, le trio a multiplié les bonnes prestations, mais c’est plutôt à l’étranger que les hommes de Sébastien Imberechts se sont illustrés. "C’est effectivement souvent en France, voire sur les coupes du Monde, que les pilotes ont pu sortir leur épingle du jeu, et cela n’est pas pour me déplaire, loin de là, souligne Sébastien Imberechts. Pour notre première saison, on est ravi de pouvoir dire que la petite structure belge a pu, avec chacun de ses pilotes, qui évoluent dans des catégories différentes, terminer premiers belges à chaque fois, non sans avoir pu régulièrement se frotter avec les meilleurs. En Belgique, c’était un peu différent mais sportivement, je reste convaincu que c’est à l’étranger qu’il faut rouler et briller pour évoluer dans la discipline. Nous continuerons dans cette voie."