Ligue A: Filip Van Der Bracht (T2) quitte Guibertin

Il entraînera Hémiksem, deuxième à l’issue du championnat de nationale 1 la saison dernière et actuel leader de la série avec Marke. Les deux équipes comptent le maximum des points. "Fabrice Tonnoir, entraîneur de l’équipe, s’est blessé au genou. Il ne pouvait plus faire les déplacements en voiture. Le club lui a cherché un successeur. J’étais intéressé par le poste. À Guibertin, je n’avais plus l’occasion de coacher. J’ai pu le faire lors des barrages fin de saison dernière avec la nationale 2 contre Roulers et encore pour le match de Coupe de Belgique au début de cette saison à Kalmthout. Je me suis rendu compte à ces occasions que le coaching, c’est quelque chose que j’aime. Comme T2 de l’équipe première, je ne pouvais pas donner autant d’énergie", indique-t-il.

Un nouveau défi

Filip Van Der Bracht était T1 lors de la remontée de l’équipe première en ligue A à l’issue de la saison 2021-2022 avec Wannes Rosiers comme T2. Le club a ensuite proposé aux deux hommes de switcher. Filip Van Der Bracht a accepté de devenir T2 sans mot dire, en continuant à jouer un rôle en vue au sein de l’équipe première et à défendre les intérêts du club au sein des instances fédérales. "Je quitte Guibertin non sans un pincement au cœur. J’ai beaucoup d’amis à Guibertin. En dix ans, j’ai vu des jeunes joueurs que j’ai entraîné devenir des adultes, pour certains et monter en équipe première. J’aimais le projet de Guibertin mais il était temps pour moi de me lancer dans un nouveau défi."