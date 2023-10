À part Granville, l’ensemble du noyau est présent pour la réception du Polonia Limelette. Cédric Hanot, T1 qui sera aussi de retour comme joueur, s’attend à un match costaud: "Le Polonia est une équipe très physique mais on reste sur une rencontre positive à Evere B. On a pu travailler notre système de jeu avec un noyau complet et c’est de bon augure pour ce dimanche."

Rixensart B

La saison est terminée pour Derhe (ligaments croisés) et Moulart (cheville) doit aller faire des tests à l’hôpital. Lorenzo Richiusa a tiré la sonnette d’alarme ce mardi à l’entraînement avec le derby face à La Hulpe: "J’ai besoin de retrouver cette hargne qui nous caractérisait l’année dernière. Pour ce dimanche, c’est un derby donc c’est toujours un match difficile. J’espère néanmoins faire un sans-faute durant ce mois d’octobre et donc il faut l’emporter ce dimanche."

La Hulpe B

Rachid El Baroudi, l’entraîneur de La Hulpe B, devrait avoir quelques absents pour le derby chez le voisin rixensartois. Il s’attend à un match équilibré: "C’est un derby entre deux équipes qui sont proches au classement. Ce sera assurément un match disputé et engagé. À nous de montre une assez grande force de caractère pour cette rencontre !"

Nivelles

Rose et Courtain sont out pour le déplacement à Auderghem B. Selon Gary Illegems (T1), le futur adversaire des Aclots est un candidat au titre: "C’est toujours difficile d’affronter des équipes bruxelloises et encore plus quand ils ont une P1. Il faudra être à 100% pour faire un résultat là-bas !"

Ottignies

Le match remis à Boitsfort B a permis à quelques joueurs de soigner les derniers pépins physiques. Les Ottintois défieront Walhain B ce week-end et Sébastien Eggerickx, l’entraîneur d’Ottignies B, s’attend à une véritable bataille: "Ce seront deux équipes qui ont besoin de points. À nous de confirmer les bonnes prestations des dernières semaines pour prendre les trois points à domicile."

Walhain B

Bergiers est suspendu mais Stéphane Wille, le T1 de Walhain B, peut compter sur le retour de Mees en défense. Le coach walhinois se veut confiant pour le déplacement à Ottignies: "On joue tous les matchs pour prendre les trois points et on ne dérogera pas à la règle ce dimanche à Ottignies."

Stéphanois B

Le positivisme reste de mise au Stéphanois B malgré la défaite face à Woluwe dimanche dernier. Grégory Garcia Duro (T1) sait qu’un véritable défi attend son équipe à Stockel B ce week-end: "C’est le premier d’une série de trois matchs difficiles. On va voir si mes gars ont le niveau des grosses équipes. Je pense en tout cas que jouer une équipe joueuse comme Stockel B va mieux nous convenir."

Ittre B

Gorski et Najdoski font leur retour pour le match face à Saint Michel. Stéphane Coffinet, le coach d’Ittre B, s’attend une fois de plus à un match compliqué: "C’est une très bonne équipe bruxelloise. Malgré les résultats négatifs, on reste très motivé et on va essayer de faire de notre mieux toujours dans un processus d’apprentissage."