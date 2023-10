Le tour des clubs du BW de P3B

Malgré un 6/6, Waterloo B "arrive un peu tôt pour nous au niveau fraîcheur et de la défense puisqu’on prend trop de buts comme on ne maîtrise pas encore un match alors qu’on le domine pendant 60 minutes. Cela dit, il n’y a aucune logique sportive dans un derby", rappelle Alain Nzanza (T1).

Waterloo B

Tondeur, Rukoza et Bailly sont out. "Le dernier match aurait pu être une référence mais l’équipe a deux visages et si on n’est qu’à 50%, les lions nous mangerons tout crus car ils ont beaucoup d’expérience dans certaines lignes et font un départ correct", prévient Pascal Leguillier (T1).

Villers B

Eeckhout et Couder sont absents, Fiolle va rentrer. "Tenir 80 minutes contre une belle équipe d’Etterbeek est positif pour la suite. On espère avoir une solution au niveau du coaching d’ici la semaine prochaine et on s’arrangera encore entre nous pour Ixelles", précise Christophe Gillard.

AFC Brainois

Nkongolo et Cardoso reviennent. "Ittre doit être une belle équipe puisqu’elle a 15/15, remarque Pascal Hofman (T1). On ne joue pas pour être champion et on a pour objectif de faire grandir les jeunes dans un championnat adulte. J’espère qu’on apprendra vite mais il faut au moins de l’engagement."

Ittre

Le groupe est au complet. "Après les trois derniers et deux membres du Top 5, on va rencontrer cinq équipes du ventre mou et on espère conserver le maximum de points, avance Gaëtan Sempoux (T1). Cela dit, je me méfie de Braine qui peut faire mal à tout moment, et de son capitaine, Bilal Taleb."

Genappe B

J. Kermis (genou) et Lisbet (rotule) sont out. "On espère réitérer la prestation d’Ixelles et continuer sur cette lancée, souligne Raphaël Cattrel (T1). D’autant qu’on s’attaque au bas du classement mais même si Brussels City a tout perdu, rien n’est gagné et il faudra écouter les consignes."

Ophain B

La première défaite "sera vite oubliée car il n’y a rien de grave et on reste satisfait du début de saison, indique Patrick Longfils (coach). Le Léo sera un gros morceau car il a empilé les buts dans les premiers matches mais on a confiance dans le groupe qui est reparti frustré de Waterloo."

Nivelles B

Effectif complet à l’exception de Mayere, suspendu. "On sait qu’Etterbeek est très bien classé et qu’il sera parmi le top 4 cette saison, estime Dimitri Veny (T1). Cela dit, on espère poursuivre sur la lancée de notre deuxième mi-temps à Ittre afin de continuer à évoluer dans le bon sens."