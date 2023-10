Le tour des clubs de P3D

Toujours bloqué à zéro, "j’attends une remise en question car on peut jouer comme ça pendant 15 ans sans gagner, mais je pense que la réaction va venir, positive Christophe Aubecq (T1). Incourt me fait peur car on voulait prendre des points avant de les rencontrer et eux sont en confiance."

Incourt

Charlet était malade. "J’aimerais un 6/6 car ce n’est pas arrivé depuis longtemps, et sortir de ce week-end avec neuf points, mais il faut prendre Ronvau au sérieux car les équipes en difficulté sont toujours motivées pour battre celles qui sont mieux classées", prévient Mehdi Sahnoun (T1).

Chastre B

Calendrier plus abordable. "Après avoir joué tout le haut de classement et sans manquer de respect à Jandrain, on doit prendre des points, appuie Jonathan Fadeur (T1). J’attends une réaction des joueurs qui ne doivent pas se laisser manquer de respect, et on leur a mis une pression positive."

Jandrain

Après deux succès assortis de clean sheets, "on doit absolument confirmer et se battre pour prendre les trois points contre Ronvau avant de jouer les grosses équipes, lance Frédéric Pierre (T1). Ils n’ont pas de point mais attention à la bête blessée !" La saison de Catry (ligaments) est finie.

Mont-S-André

Après un week-end bye "qui a permis aux blessés de se retaper, j’espère qu’on a retenu la leçon (remontada) d’Incourt sinon on va vers une désillusion, avertit Stéphane Decock (T1). À mon avis, Grez sera une équipe fort jeune avec de la fougue et il faudra la prendre très au sérieux."

Grez B

La confiance n’est pas optimale pour aller à Mont-St-André. "Si on affiche la même mentalité que face à Beauvechain, je ne suis pas très optimiste d’autant qu’on ne sait pas travailler ensemble à l’entraînement, constate Nicolas Gilles (T1). De plus, leur terrain en herbe ne nous favorisera pas."

Jodoigne B

La situation est compliquée au moment de recevoir Bierges. "Il y a douze absents sur un groupe de vingt-deux, souffle Frédéric Stoffelen (T1). Huit gars sur lesquels on comptait sont blessés et deux jeunes du club (Demand et Halleux) ont arrêté. On va encore devoir piocher dans les U19…"

Bierges

Le staff espère pouvoir compter sur le même groupe. "La première victoire booste la confiance et la présence aux entraînements car on est en nombre cette semaine, apprécie Sébastien Goossens (coach). On va essayer de continuer sur cette lancée en allant chercher quelque chose à Jodoigne."

Huppaye

Match amical contre Leuze B, ce jeudi, puis repos ce week-end. "Je retiens beaucoup de positif de la défaite à Incourt car on était au-dessus collectivement, analyse Gaëtan Gramme (T1). Il faut garder cette mentalité et ajuster le tir à la finition." Geno (entorse de la clavicule) est out.