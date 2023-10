Le nouveau défi de Nick Florue et de Saintes B

Depuis l’entame du championnat, Saintes B alterne les hauts et les bas . "On cherche encore une certaine constance dans l’équipe et dans le jeu, et si on marque beaucoup, on encaisse trop. Mais on s’améliore chaque semaine et l’intensité souhaitée est là", souligne l’attaquant, Nick Florue, dont la formation a le potentiel "pour faire quelque chose de très bien. Il s’agit d’un nouveau projet centré sur les jeunes avec quatre ou cinq éléments de l’année passée, des nouveaux joueurs et quelques gars un peu plus expérimentés. On essaye de trouver le juste équilibre mais comme il y a deux ou trois blessés importants pour l’instant, ce manque d’expérience nous fait parfois défaut."