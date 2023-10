Le derby de P3D: Réaction d’orgueil de Mélin à Perwez ?

Mélin vient de concéder une première défaite que Benoit Lamine, son T1, relativise: "Notre saison ne se jouait pas contre Orp et il faut continuer sur cette spirale positive tout en corrigeant nos défauts pour repartir de plus belle. Pour y arriver, on doit avoir du caractère et j’espère que les joueurs auront une réaction d’orgueil. L’équipe a changé à Perwez même si quelques joueurs sont restés. Ils alternent le bon et le moins bon et ce n’est jamais facile d’aller gagner là-bas, d’autant qu’on a parfois plus dur sur synthétique." Brieven et François sont de retour dans les rangs de Mélin.