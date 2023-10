Le club de Tourinnes-Saint-Lambert a rallié le hall sportif de Walhain

Cela change évidemment l’ambiance au sein du club. "La salle est lumineuse, elle est accueillante. Les joueurs ont plus de recul. Ils se côtoient aussi et donc cela crée des liens entre nos affiliés. Nous avons en plus une cafétéria. Je dois juste venir avec nos boissons mais j’espère pouvoir bientôt obtenir un petit local pour les stocker", poursuit Pieter-Paul Van Laere.

Le club s’est également restructuré. Les tâches, toutes prises en charge par Pieter-Paul Van Laere jusqu’à la fin de saison dernière, ont été dispatchées. "Nous avons maintenant des délégués d’équipes. Ce sont eux qui gèrent leurs équipes. Les parents gèrent la cafétéria. Le fait de regrouper quatre équipes dans la salle, cela me permet d’être disponible désormais le samedi après les interclubs du matin, poursuit Pieter-Paul Van Laere. Nous avons aussi modifié notre structure d’entraînements. Les joueurs qui veulent s’entraîner à un niveau plus intensif doivent s’engager à disputer 80% des interclubs, participer à sept tournois et être présents aux compétitions provinciales."

Sept équipes en interclubs

Le transfert du club dans la salle omnisports était un passage obligé pour permettre à celui-ci de poursuivre son développement. "Nous alignons cette saison sept équipes en interclubs, six en messieurs, une en dames. Nous avons quatre équipes adultes chez les messieurs et deux équipes en P5 jeunes."

L’équipe première évolue en troisième provinciale. "Nous visons la tête avec la première P3. L’équipe B, en provinciale 3 également, visera le milieu de classement. Nous espérons également la montée pour une de nos P5 jeunes."