Bastian Robert retrouve le chemin des filets et Beauvechain

C’était le retour à la compétition du Wavrien qui est aussi consultant dans le recrutement de chasseur de têtes à Waterloo. "J’étais déjà passé par Jodoigne quand j’ai quitté Tubize. Après un premier passage à Beauvechain, je suis revenu au RJ Wavre où j’avais débuté mais je me suis fait les ligaments aux deux genoux en 2017. Après un an à Perwez, j’ai fait mon retour à Beauvechain pour aider Jabran (Albahtouri, le T1) à reconstruire une équipe après la faillite mais ce ne fut pas une grande réussite pour moi. Je voulais arrêter et je suis parti jouer avec des anciens de Beauvechain (les frères Simon, Sersté, etc.) en D1 Abssa. En venant voir un match à Jodoigne, on en a discuté et je me suis dit que ce serait sympa de terminer sur une belle année en P3. D’autant que je connaissais quasi tous les joueurs d’avant puisque j’ai évolué avec Fortemps à Wavre ou Congosto à la RAS. On a des qualités, de l’expérience et quelques jeunes pour mettre de la vitesse, le tout avec un bel état d’esprit."

"C’est toujours chouette de jouer champion mais on ne se met aucune pression et on préfère garder la tête sur les épaules"

Les Jodoignois ont signé un 9/12 satisfaisant avant d’enchaîner des matches contre Beauvechain, Mélin, Mont-St-André et Mont-St-Guibert. "On a un gros mois d’octobre et réussir un 12/12 serait déjà déterminant pour le Top 3. C’est toujours chouette de jouer champion mais on ne se met aucune pression et on préfère garder la tête sur les épaules d’autant qu’Orp est assez fort. Même on n’était pas complet contre eux et qu’on peut encore les bousculer"

Samedi soir marquera ses retrouvailles avec Beauvechain. "C’est toujours particulier de jouer contre ses anciennes couleurs. J’ai dépanné en Abssa contre eux lors d’un match amical. Il y a pas mal de jeunes en face, on a plus d’expérience, mais ils font quand même de bons résultats. J’ai toujours aimé évoluer sur ce terrain en herbe, ça me rappelle des souvenirs et ça me donnera de l’énergie."

Puttemans et Kabongo rentrent. Dreze est suspendu.

Beauvechain n’a pas encore encaissé

Du côté des Aviateurs, "je m’attends à un match très difficile car c’est un gros derby, Jodoigne est l’un des favoris et il a tout gagné sauf Orp, remarque Jabran Albahtouri (T1). Pour l’instant, on est bien en place, on marque peu mais on n’encaisse pas, et il faudra jouer comme des guerriers pour prendre quelque chose face à une équipe dure à bouger."