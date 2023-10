CASTORS (2x3, 9/14 LF, 30 ftes): Minucci 12, FARRICELLI 10, BELLEMANS 12, BONACORSI 10, SZYLKROT 2, Dewit 11, Dombret 5, SCHWARTZ 16 (2x3), Fontaine 3, Tchatchou, Depaepe (-).

Les Castors ont enregistré ce mercredi une troisième défaite en Régionale 1. Pour la première du coach Palix, ils ont souvent été pris de vitesse par une formation liégeoise beaucoup plus adroite à distance et moins dispendieuse au niveau des pertes de balle.

Ballotés directement à 0-10 (3e), Braine n’a eu de cesse de courir derrière son opposant. Confondant vitesse et précipitation, les Castors furent largués à 21-39 (13e) avant que Schwartz et Bellemans ne fassent rappliquer l’embarcation brabançonne au repos: 39-51.

Pas aidé par le duo en gris au troisième quart (10 fautes à 4, 30 à 14 au total) qui s’employa tantôt à laisser jouer tantôt à siffler au premier contact selon une interprétation toute pleine d’incohérence, Braine rejaillit via une agressivité défensive retrouvée et l’apport du feu follet Minucci.

Malgré Schwartz rapidement compté quatre, les Castors avaient retrouvé du tonus et ce jeu de transition qui fit leur force la saison passée. Braine passait de 54-70 à 72-74 à un peu plus de cinq minutes du terme. Malheureusement, la phalange brabançonne galvaudait ses quatre attaques suivantes et n’arrivait toujours pas à s’illustrer des 6,75m.

Plus mature et mieux organisé, Sprimont avait laissé passer l’orage et s’envolait vers un troisième succès mérité. Les Castors restent bloqués dans le bas du tableau.