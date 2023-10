La Hulpe

Le derby à Rixensart "se présente bien, prévient Jonathan Cabron. Le groupe commence à bien prendre forme et les trois points du dernier week-end permettent de nous y rendre plus décontractés."

Villers

"Je ne connais pas trop Woluwe que l’on reçoit, mais ils restent sur une belle victoire contre Saintes, observe Frédéric Balan. De notre côté, on aimerait décrocher une première victoire à domicile et il faudra confirmer notre bonne seconde période de Chastre."

Niangbo (2/2) et Butkovics (1/1) sont suspendus, Serez (déchirure quadriceps) est sur la touche pour un mois.

Rixensart

C’est le derby contre La Hulpe, "un match intéressant entre deux équipes qui réalisent un début de championnat correct, explique Pierre Schoenfeld, heureux de retrouver son pote Jonathan Cabron avec qui il a joué à La Hulpe. Cela va se jouer sur des détails et il faudra être concentrés nonante minutes. Mais à domicile, on ne peut rien gaspiller."

Defrenne reste suspendu (2/2).

Lasne-Ohain B

Le premier point gagné contre Braine B a fait le plus grand bien, "mais il ne faut pas que ce soit un one shot, espère Gilles Stephany. J’espère que ce résultat va nous servir de déclic et on va tenter de rattraper le temps perdu à Etterbeek."

Ngueliele est suspendu

Chastre

Le déplacement à l’ES Braine "sera compliqué, prévient Hassan Riani. Deux équipes malades vont se rencontrer et celui qui aura le plus d’envie et de maîtrise réalisera un résultat. On est dans le dur et il faut continuer à travailler, en espérant que la pièce tombe une fois du bon côté."

Amato rentre de suspension, mais les absents seront encore nombreux.

Braine B

La réception du Ronvau "est une inconnue, mais ils viennent de planter sept buts à l’ES Braine, remarque Alain Campion. On doit prendre cet adversaire au sérieux, comme tout le monde."

ES Braine

La réception de Chastre "est importante. Après une prestation honteuse comme celle de samedi dernier, j’attends une réponse du groupe plus que positive, lance Michaël Ghion. Les gars doivent prendre conscience de ce qu’ils n’ont pas fait et réagir. S’il n’y a pas de réaction, ce sera plus qu’inquiétant."

Champagne est en vacances.

Stéphanois

Pour se rendre à Walhain, "la bonne surprise du début de championnat, on s’y rendra avec l’ambition de prendre des points et confirmer la belle victoire de la semaine dernière", annonce Thomas Troupeau.

Clabecq

Un déplacement compliqué attend l’équipe à Limal. "Ils ne vont pas très bien alors que nous devons continuer à jouer comme on joue pour le moment. On doit regarder chez nous et prendre des points", prévient Pietro Di Sciacca.

R. Vanden Berghe est blessé et Grymonpré incertain. Faitah et Beeckman sont suspendus.

Walhain

"On reçoit Stéphanois après quatre semaines sans jouer chez nous, commente Cédric Verté. Ils restent sur un bon résultat contre Limal, mais il serait bien de gagner aux Boscailles avec mon groupe qui est au complet."

Ronvau

L’équipe passe d’un Braine à l’autre. "Après avoir battu l’ES Braine on se rend à Braine B qui voudra certainement se reprendre, épingle Mohamed Riani. Pour nous, l’objectif est de confirmer notre bonne dernière prestation."

Fita et Courtejoie seront absents et Vandamme incertain.

Wavre-Limal

"On reçoit Cabecq que je ne connais pas du tout, mais ils réalisent de bons résultats et accrochent les favoris. Mais on se concentre sur notre équipe et s’il y aura du répondant en face, il est temps de gagner à domicile et relancer la machine", prévient Sam Ballieux.

Etterbeek

Après avoir perdu ses premiers points à Clabecq, Etterbeek doit rebondir devant Lasne-Ohain B. "On ne sait pas bien à quoi s’attendre après le bon point qu’ils viennent de prendre contre Braine, mais on joue chez nous où l’on doit gagner."

La bonne info

Fabian Bamps intègre le staff à Stéphanois

Sans club depuis son départ (forcé) d’Auderghem, Fabian Bamps a intégré le staff de la P2 de Stéphanois. "Je connais Rénald des cours d’entraîneur. Il était mon professeur. On s’était revu lors d’un amical à Auderghem en avant saison, mais sans plus." Quand Cédric Vanton a arrêté d’entraîner la P3 de Stéphanois, "on m’a contacté, mais j’étais encore en place à Auderghem. La situation étant maintenant différente, Rénald est revenu vers moi pour que j’intègre son staff avec Thomas Troupeau vu qu’il possède un gros noyau. Nous sommes trois dans le staff, c’est en bas de ma rue et cela me permet de rester en activité en plus de mes cours d’analyste vidéo."

Les étoiles et buteurs

Les étoiles

Ce week-end

Alain Campion (Braine B) n’a distribué que 3 étoiles, Michaël Ghion ES Braine) n’en a pas distribuées.

3 étoiles :Renard (Rixensart), Kano (Chastre), Peeters (Braine B), Brichart (Ophain), El Bakkali (Saintes), Grymonpré (Clabecq), Detry (Walhain), Nicaise (Limal), Espinoza (Etterbeek), Verpoten (Ohain B), Van Roy (Villers), Biyanga (La Hulpe), Magnoni S. (Stéphanois), Schumacker (Ronvau),

2 étoiles : Engels T. (Rixensart), Iserentant (Chastre), Dolmen (Ophain), Aarab (Saintes), Hakiki (Clabecq), Vandeplas (Walhain), Laloux (Limal), Dano (Etterbeek), Herkt (Ohain B), Mbala (Villers), Bangura (La Hulpe), Deneubourg (Stéphanois), Focant (Ronvau),

1 étoile :Chantrenne (Rixensart), Mouton (Chastre), Druet (Ophain), Van Zele (Saintes), Boujada (Clabecq), Duhem Q. (Walhain), Fabry (Limal), Haidara (Etterbeek), Ngueliele (Ohain B), Bruno (Villers), Lucas A. (La Hulpe), Basile G.(Stéphanois), Colles (Ronvau).

Le classement

Les buteurs

6 buts :Carlier (Braine B), Akono (ES Brainoise).

5 buts : Schumacker (Ronvau A), Es-Sadiki (Saintes).

4 buts :Oliveira (Rixensart A), Deneubourg (Stéphanois), Bruno (Villers-la-Ville A), Van Roy (Villers-la-Ville A).

Le classement complet des buteurs sur www.lavenir.net