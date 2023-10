Les Jaune et Bleu ont parfaitement rectifié le tir face à Saint-Michel et ils sont en pleine confiance au moment de se déplacer samedi soir du côté d’Ixelles. "On le sait, se rendre à Ixelles le samedi soir ce n’est jamais évident. Nous y allons pour jouer crânement notre chance mais il faudra être déterminé et concentré car Ixelles est est formation plutôt combative", raconte Julien Darquenne (T1).

Berdayes est suspendu, Zanella blessé alors que Hazard a décidé de mettre sa saison entre parenthèses.

Saint-Michel – Lasne-Ohain

Les Lasnois sont toujours invaincus grâce à leur 7/9 et ce court voyage à Saint-Michel n’est certainement pas à prendre à la légère tant les Bruxellois sont redoutables depuis le début de la saison. "Ils restent sur une bonne dynamique, c’est jeune, c’est fougueux et on devra être meilleur individuellement si on veut revenir de là-bas avec quelque chose. C’est du 50/50 mais nous avons les armes pour les ennuyer", analyse Christophe Collaerts (T1).

Dans et Bouhoulle reviennent dans le coup alors que Theys soigne une tendinite.

Tubize-Braine B – Sporting Bxl

Les protégés de Didier Bargibant ne décollent pas du bas de tableau et la réception d’un Sporting Bruxelles toujours invaincu s’annonce tout sauf simple. "On continue à prendre match par match et même si je préfère me focaliser sur le contenu, il est maintenant grand temps de prendre des points. Ce groupe a du talent mais nous avons besoin de réalisme dans les deux rectangles", pointe le T1 tubizien.

Léopold Uccle – Waterloo

Les Brabançons wallons viennent d’empocher leur premier succès de la saison. De bon augure avant de se déplacer chez la lanterne rouge uccloise où il serait de bon ton de ramener au moins un point. "Cette victoire a fait le plus grand bien au groupe qui a pu emmagasiner une bonne dose de confiance. Nous ne sommes pas encore à 100% et tout n’est pas encore parfait mais nous sommes sur le bon chemin. Cette équipe d’Uccle n’a rien à faire à la dernière place et on s’attend à une rencontre très difficile", note le T2 Jonathan Vanonckelen.

Grez – BX Brussels

Chaque rencontre est une finale pour les ouailles de Pierpaolo Giunta et la réception du BX Brussels dimanche après-midi est une belle occasion d’enfin glaner un premier succès. Les Gréziens sont actuellement avant-derniers du classement et espèrent enfin lancer leur saison.