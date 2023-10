Le tour des clubs du BW en P1-P2 Dames

Succès poussif contre Chastre (2-1). "On marque en premier puis on remet l’adversaire dedans, comme contre Walhain, et on force les choses sur coup-franc, analyse Olivier Minsart (T1). On espère un déclic contre Ixelles qui est bien occupé."

Chastre

Vu les forces en présence, "je trouve que c’était notre meilleur match à Ohain car on a été bien organisé derrière, et on n’aurait même pas dû perdre mais on n’avait de nouveau pas de 9", avance Léo Noemi (T1) dont l’équipe est bye ce week-end.

Walhain

Revers 2-3 contre l’Union SG. "Un peu déçu par la réaction des filles en première mi-temps où l’on fait trois erreurs, on a relevé la tête mais sans pouvoir inverser la tendance, lance Jamel Dennoune (T1). On est impatient de jouer Auderghem."

Wavre Limal

Premier succès (0-4) à Etterbeek. "On a beaucoup raté mais le plus important était de gagner pour la sérénité, ça fait du bien, et on espère réitérer ça contre Boitsfort qui est une équipe à notre portée", signale Mohamed Riani (T1).

Jodoigne

Partage spectaculaire au White Star: 4-4. "On méritait de gagner aux points mais on est mené 3-1, on remonte à 3-4 et on prend un goal évitable, note Gilles Marko (T1). Il faudra être concentré à Etterbeek pour accrocher le peloton de tête."

Provinciale 2

Ronvau

Match fermé à Kosova. "Un vrai 0-0 car il n’y a pas eu d’occasion, peu de foot, et on n’a pas su réagir, indique Guillaume Lengelé (T1). Ohain sort d’un beau succès contre Beauvechain mais on a déjà pris des points contre les deux premiers."

Jodoigne B

Grosse claque (4-0) au White Star. "Malgré les absentes, c’était particulièrement mauvais et on n’a pas abordé ce match avec la bonne mentalité, regrette Pierre Haerlingen (T1). J’espère qu’elles vont se réveiller et réagir contre Maccabi."

Nivelles

Le plus mauvais match, déforcé, à Maccabi (3-1). "Après une première mi-temps courageuse, on a craqué physiquement face à une équipe plus vive dans la circulation, précise Rudy Dechamps (T1). Gros derby, à ne pas louper, contre les Lion’s."

Beauvechain

Manque de réalisme à Ohain. "Le 3-1 au repos était forcé, on est remonté avec de bonnes intentions mais on s’est trop découvert et face à un adversaire au point physiquement, résume Grégory Collée (T1). Uccle sera un match à notre portée."

Waterloo Lion’s

L’équipe est en tête après son succès contre Auderghem (9-0). "C’est satisfaisant car on s’est fait plaisir en travaillant les automatismes, sourit Aya Rzine (capitaine). Abordons Nivelles sérieusement pour prendre le maximum de points."