Le premier match de l’ère Palix à Braine

Jérémie Palix sait donc à quoi s’en tenir. Il salue les premiers contacts avec le groupe brainois . "J’ai vu un groupe hyper réceptif à l’entraînement. Lundi, nous avons essayé de peaufiner la préparation du match de ce mercredi soir. Normalement, il n’y aura pas d’absence. Il n’y a pas de blessure pour le moment. Depuis dimanche, pour l’avoir visionné, j’ai un avis un peu plus précis de notre adversaire, indique le coach de Castors Braine qui n’en dira pas plus. Nous allons essayer d’être le plus solide possible surtout que nous jouons à domicile. C’est un objectif que j’aimerais qu’on se fixe, c’est d’essayer de perdre le moins de points possible à domicile et donc de trouver un équilibre de jeu le plus correct possible."

Et surtout le plus vite possible car pour le moment, ce sont les Brainois qui détiennent la lanterne rouge, ce qui n’est pas trop dans les habitudes de la maison Jaune et Bleu.

Au repos le week-end prochain, les Brainois accueilleront Belleflamme, le vendredi 13 octobre à 20 h 45, ils se déplaceront ensuite à ESL United, le vendredi 20 avant de boucler leur mois d’octobre, très liégeois, avec le match déplacé contre Cointe.