La P2 Dames de Lasne Ohain marque plus et gère mieux

Après une année d’expérience en P2, l’équipe parvient à mieux gérer les moments importants dixit son coach, Paulo Guimaraes. "On a aussi une meilleure attaque que l’année dernière (avec notamment l’arrivée de Gabrielle Dubois, NDLR) où il fallait aligner d’autres filles à cette position et c’était donc difficile de construire quelque chose. Et puis, on s’entend toutes super bien et cette solidarité commence vraiment à porter ses fruits."

Originaire de Lasne, notre interlocutrice a disputé son premier match de la saison, dimanche dernier. "J’ai commencé au club il y a sept ans. Après avoir fait un peu de P1, j’ai arrêté en raison d’une blessure et j’ai repris il y a trois ans, précise cette prof de match dans le secondaire à Louvain-la-Neuve. Il y a moins de pression en P2 mais tout en étant réaliste, on vise quand même le Top 5. Et si on doit monter en P1, on disposera d’un bon groupe puisque la plupart des joueuses ont commencé à Lasne Ohain et continuent à évoluer ensemble."

Le prochain déplacement à Ronvau "sera important car il demande confirmation. Elles n’ont pas encore gagné mais pas encore perdu non plus, ce sera donc sympa de voir ça contre une équipe très fair-play."