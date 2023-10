P2B: Le coach de Wavre-Limal Sam Ballieux est inspiré par Will Still

Inquiet ? "Oui et non. Oui, car le bilan de 1/15 n’est pas bon, mais non, car avec ce que l’on propose, cela va finir par tourner. Je connais la P2 et avec les qualités présentes dans le groupe, on va passer au-dessus."

Une chose est sûre: Sam ne rechaussera pas ses crampons pour faire changer les choses. Sa carrière de joueur est bien derrière lui. "Et je n’ai aucun regret. J’ai vécu de supers moments comme joueur. J’ai eu la chance de jouer dans le Limal des Ballieux, Minsier, Nicaise et Contempré alors qu’à Jodoigne, j’ai décroché le titre en P1 et joué en D3", précise-t-il, lui qui a aussi joué à Grez-Doiceau entre ses séjours à Limal et Jodoigne. "En équipe d’âge, après avoir été formé à Limal, j’ai aussi joué quatre ans à Tempo Overijse."

Mais son actualité, c’est le coaching, lui qui suit cette année les cours pour décrocher son brevet UEFA-A. "À 30 ans, c’était le bon moment pour franchir le pas. Tout en étant joueur, j’étais déjà T2 de Ronny Michiels la saison dernière, mais comme il n’était pas toujours présent, j’avais déjà eu l’occasion de donner quelques séances et coacher des matches. J’avais déjà entraîné les jeunes à Limal et cette expérience avec Ron m’a donné l’envie de reprendre l’équipe. Comme il a démissionné en fin de saison dernière et que je m’étais rendu compte que je préférais entraîner que jouer, j’ai sauté sur l’occasion. Et entraîner des joueurs avec lesquels je jouais encore la saison dernière n’est pas compliqué et les retours sont très positifs. La seule chose compliquée se situe au moment de la sélection, mais je le savais en reprenant l’équipe."

Limal n’est qu’une étape pour Sam. "Je rêve de percer comme entraîneur et de gravir les échelons. J’ai eu la chance de côtoyer Will Still, j’ai vu ce qu’il réalisait à Reims et cela fait rêver. En toute modestie, bien entendu."

Passionné par le foot, Sam Ballieux l’est par le sport en général. Logique quand on est professeur d’éducation physique. "Cela fait cinq ans que je donne cours dans l’enseignement secondaire à Mater Dei, à Woluwe", précise celui qui réside à Piétrebais avec son épouse Amandine.

Dernière chose: les conditions d’entraînement à Wavre-Limal. "On aimerait avoir mieux. On a la chance d’avoir un magnifique synthétique et si c’est vrai que vivre dans des containers n’est pas le plus agréable et qu’on espère que les travaux des nouvelles infrastructures vont vite débuter, Limal reste Limal, une bande d’amis qui apprécie se retrouver, et c’est le plus important."

Ses pronostics

ES Braine – ChastreX

Rixensart – La Hulpe2

Etterbeek – Lasne-Ohain B1

Wavre-Limal – Clabecq1

Walhain – Stéphanois2

Saintes – Ophain1

Villers – WoluweX

Braine B – Ronvau1

La semaine dernière, Pierre Schoenfeld (Rixensart) a réalisé un 2/8.