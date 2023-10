P2B: Deuxième gardien à Ophain, Nicolas Meinguet va retrouver Saintes

On sent la doublure de Kevin Hannon impatiente et c’est logique dans la mesure où Ophain se déplace chez son ancien club de Saintes dont il ne garde pas que de bons souvenirs. "J’aurais eu 20 ans, j’aurais dit que j’ai la haine. mais j’en ai 36 et je parlerais plus de rancœur. Même si le groupe ne s’est jamais rassemblé à la buvette après un entraînement, la première fois que je voyais ça depuis que je joue au foot, l’ambiance était bonne. J’étais second gardien derrière Jean-Louis Petermans. Je l’ai remplacé dans les buts quand il s’est blessé vers la mi-décembre et j’ai tout joué les trois mois suivants quand j’ai appris que le club avait transféré un nouveau gardien. Je l’ai appris par la bande et la page était tournée après un dernier match, le 17 mars, jour de mon annif, et après une clean sheet."

"J’adhère aux discours quand ils sont justes"

Avec un CV qui renseigne des passages en équipe d’âge à Arquennes, Nivelles, Braine et Waterloo puis en équipe première à Houtain, Nivelles, l’ES Braine, Clabecq, Enghien, Neuville, Ittre et Saintes, il en a vu d’autres mais Nicolas claque la porte, "dégoûté par ce manque d’honnêteté alors qu’il aurait été si simple de me dire les choses en face" et s’engage à Ophain la saison dernière. "Là, les choses étaient bien claires dès le départ. J’arrivais comme deuxième gardien derrière Quentin Serez, la présence de Guillaume Dorange comme entraîneur des gardiens était un plus évident comme je connaissais du monde et certainement le coach avec qui j’ai joué et dont je n’avais entendu que du bien quant à la qualité de ses entraînements. Et j’habite Oisquercq, pas loin du club."

Comme à Saintes, il a succédé au gardien n° 1 en court de saison quand celui-ci s’est blessé. "J’ai terminé la saison puis Romu a été honnête avec moi en m’annonçant le recrutement d’un nouveau gardien et j’ai découvert une très bonne personne et un très bon gardien avec Kevin Hannon. Tant que les discours sont justes, j’adhère."

Dimanche, il sera sur le banc comme spectateur attentif du sommet à Saintes. "J’aimerais qu’Ophain gagne mais Saintes possède une belle équipe cette saison et fera à coup sûr partie des cinq premiers. Quant à nous, je nous trouve plus forts techniquement, tactiquement et dans l’esprit d’équipe que la saison dernière."