Championnats d’Europe junior en eau libre : Maxime Van Heirweghe 16e sur 5 000 m

Il s’est envolé mercredi dernier pour Corfou où se disputaient ces championnats d’Europe junior 2023. "Je suis parti avec la fédération nationale de natation. Sébastien Massart, mon entraîneur à l’Aqua Club de Braine-l’Alleud, m’a accompagné mais sans faire partie de la délégation", indique le jeune homme.

Sept nageurs belges étaient qualifiés pour ces championnats.

Sa première compétition en mer

La compétition se déroulait dans la mer ionienne. "C’est la première fois que je nageais en mer. La mer était assez calme, il n’y avait pas beaucoup de vague, cela allait encore", indique le jeune brainois.

Le parcours en mer était composé de quatre tours d’1,250 kilomètre. "J’ai bien démarré la course. J’étais troisième mais j’ai craqué à la fin du premier tour. Je me suis fait dépasser par beaucoup de concurrents. Sur la fin, j’ai récupéré quelques places. J’ai terminé la course en seizième position. Cela correspondait à ce que j’attendais. Je voulais être dans les seize premiers. Nous étions 28 au départ. La course était d’un niveau très relevé", lance-t-il.

Il a nagé la distance en 59'44'10. "C’était une belle expérience. Corfou est une ville magnifique."

Le nageur brainois devait aussi participer à une course relais le dimanche. "Un des nageurs était malade. Nous avons donc dû déclarer forfait."

Maxime Van Heirweghe va maintenant reprendre un régime plus classique en piscine. "La saison se termine normalement fin juillet. Avec ces championnats d’Europe, ma saison a été décalée. J’ai trois jours de repos pour pouvoir souffler. Je vais ensuite revenir aux entraînements plus classiques sans faire de longues distances. Je vais participer aux championnats de district pour reprendre le rythme des compétitions en piscine."

Les championnats de district débutent le samedi 14 octobre prochain à partir de 14h à Waterloo.