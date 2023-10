Alexandre Simon a retrouvé St-Michel : "C’était spécial"

Le joueur de 21 ans est d’ailleurs content du début de championnat de Genappe qui trône en tête de la P1 avec Saint-Michel et le Kosova Schaerbeek. "Je pense que le début de championnat est réussi dans l’ensemble, dit-il. On sait que c’est une nouvelle équipe (16 départs et 16 arrivées) mais je pense que le mélange de joueurs d’expérience et de jeunes pousses comme moi commencent à porter ses fruits."

L’intégration semble déjà avoir été totale pour le nouveau Genappien. "J’ai vraiment pris mes marques ici et l’entente avec le staff est très bonne. C’est vraiment chouette car Julien Darquenne (T1) et Nicolas Olungu-Lomani (T2) communiquent beaucoup et expliquent les différents choix effectués. Je me sens donc très bien ici !"

Un véritable pas en avant

Arrivé sur la pointe des pieds la saison dernière, au sein de l’élite provinciale, avec le promu Saint-Michel, Alexandre Simon connaît un contexte tout à fait différent cette saison. "Il n’y avait pas de pression l’année dernière à part qu’on voulait accrocher le maintien. À Genappe, il y a tout de même l’envie de faire quelque chose et de finir le plus haut possible. Mais on ne se met pas de pression et on regarde match après match."

Avec déjà deux réalisations en championnat, l’ailier a déjà fait mieux que la saison dernière où il n’avait planté qu’un seul but. "C’est positif mais je peux faire mieux dans ce domaine. Je n’ai toutefois pas d’objectif précis car le plus important est d’apporter le plus collectivement et d’aider l’équipe à atteindre les objectifs."

Un altruisme qui se ressent aussi quand on évoque son poste de prédilection. "Je me sens mieux sur le flanc gauche mais le coach me fait jouer à droite pour l’instant. Je jouerai, de toute façon, où le coach veut que j’évolue", conclut-il.