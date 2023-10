Racisme en bordure de parquet ? Le sport battu sèchement en U16 lors d’un Natoye - Braine

Prises à partie, la déléguée brainoise à la carte et sa fille sont parties pour le moins choquées après ces faits. Le coach brainois Éric Brismée nous a confirmé les incidents. "Il y a déjà eu des soucis en début de match qui ont poussé l’arbitre à demander au délégué de Natoye d’agir pour calmer certains supporters (NDLR : ce que l’arbitre nous a confirmé), ce qui a été fait, souligne le coach brainois. La rencontre a repris et s’est déroulée normalement jusqu’au coup de sifflet final. Et c’est là que la joueuse a à nouveau reçu des insultes. Elle était en pleurs. C’est inacceptable et ce n’est pas la première fois que ça arrive. J’ai prévenu le club de Natoye que si cela se reproduisait au match retour, je quitterais la salle sur le champ avec mon équipe. Mais j’espère très sincèrement que cela n’arrivera plus."

De son côté, Gérard Legrand, responsable de la Castors Braine Académie, nous a informés avoir été contacté ce lundi par l’un des responsables techniques de Natoye, Bastien Gilain qui a affirmé que Natoye n’en restera pas là. Le club de Braine non plus, mais il prendra le temps de la réflexion: "Des faits à caractère raciste se sont produits. Je suis en train de rassembler l’ensemble du dossier. J’ai entendu le coach, je vais entendre la maman de la joueuse et j’aurai une réunion avec le président Platieau. Aucune décision n’est prise à ce stade, on prend le temps de la réflexion mais nous agirons."

"Si les faits sont avérés, nous prendrons des sanctions"

Du côté du club de Natoye, on veut aussi faire toute la lumière sur cet incident. "Nous allons nous réunir au sein du club pour éclaircir la situation. C’est quelque chose qui n’est pas facile à gérer et auquel on n’a jamais été confronté, souligne Bastien Gilain, coordinateur sportif au club de Natoye, présent à la fin du match. Je venais voir une autre rencontre. Je suis donc arrivé à la fin de ce match et on m’a interpellé. Nous ne tolérons évidemment pas ce genre de chose. On est un club de village où on travaille avec beaucoup de jeunes et on ne veut pas que des propos racistes soient répercutés dans nos salles. C’est impensable. Si les faits sont avérés, nous prendrons des sanctions."

Il serait peut-être aussi judicieux que la fédération s’empare du dossier en donnant des consignes claires à ses représentants, même si ce genre d’incident, et fort heureusement, n’est pas légion dans un sport comme le basket-ball. Libre aussi aux parents de porter plainte car rappelons que le racisme est un délit puni par la loi.