Buts: Deneubourg (1-0, 20’), Magnoni (2-0 et 3-0, 57’ et 70’),

Première victoire de la saison pour l’Excelsior Stéphanois. "On est extrêmement contents, apprécie Thomas Troupau. On a gommé nos erreurs défensives et surtout marqué à des moments importants. On a été maîtres de notre sujet et notre succès est mérité."

Du côté de Limal, le constat est nettement moins positif et l’équipe se fait rejoindre par Lasne-Ohain B à la dernière place du classement. "On regarde plus l’équipe que le classement mais là, on a touché le fond, regrette Sam Ballieux. Les joueurs ont envie, s’entraînent bien, mais rien ne ressort en match."

Woluwe – Saintes 2-1

Buts:Nyongi (1-0 et 2-0, 9’ et 14’), El Bakkali (2-1, 66’).

Première défaite de la saison pour Saintes. "Elle n’est pas méritée, regrette Dorian Nizot. Ils profitent d’une erreur défensive pour ouvrir la marque, leur deuxième but vient de nulle part et puis c’est tout. Chez nous, Es-Sadiki rate un penalty et on rate trop d’occasions face à leur gardien qui fait le match de sa vie."

La Hulpe – Walhain4-2

Buts: Gueuning (0-1, 15’), Royen (0-2, 22’), Biyanga (1-2, 43’), Diallo (2-2, 60’), Biyanga (3-2, 80’), Gasmi (4-2, 90’).

Walhain dispute une bonne entame de match et mène 2-0 puis La Hulpe prend le relais, revient à 1-2 avant la pause, égalise après puis déroule pour l’emporter 4-2. "On a dominé le match 35’, La Hulpe 55’ et leur victoire est donc logique, reconnaît Cédric Verté. Le but concédé avant la mi-temps nous a fait mal puis l’envie, les duels et la qualité du jeu étaient pour eux."

Du côté de La Hulpe et de Jonathan Cabron, "on a fait preuve de maturité et plus d’intelligence de jeu après une première partie de rencontre dominée par Walhain."

Clabecq – Etterbeek1-1

Buts: Grymonpré (1-0, 68’), Deprins (1-1, 96’).

Etterbeek n’ayant égalisé qu’à la fin des arrêts de jeu, Clabecq est passé tout près d’un énorme exploit ce dimanche. "Je n’ai pas de regrets car Etterbeek a mieux commencé la rencontre et peut marquer plus tôt, analyse Pietro Di Sciacca. Maintenant, on peut plier le match à 1-0 mais si on nous avait dit avant le match qu’on prendrait un point à Etterbeek, j’aurais signé des deux mains."

Etterbeek a perdu ses premiers points et s’est offert une belle frayeur. "Si on met nos occasions franches en première mi-temps, le match est terminé. Mais on ne marque pas, eux oui, et on a dû courir après le score, analyse Anthony Petaccia. Même si on égalise dans les arrêts de jeu, le point me laisse un goût de trop peu."