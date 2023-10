P3D : Orp-Noduwez assomme un autre concurrent direct dans un duel marqué par l’absence d’arbitre

La réaction de Mélin est venue en deux temps. Après les deux premiers buts orpois inscrits par Joiret sur un assist de Christophe et sur penalty de Kulkens, les locaux auraient pu refaire leur retard en fin de première période lorsque le coup-franc de Tits échouait sur la latte avant que la reprise de Belguenani ne touche aussi le cadre. Ensuite, à 0-5, les Mélinois ont malgré tout été chercher deux goals grâce à un bel effort de Salmon et via un penalty lorsque Koninckx s’est fait justice dans les arrêts de jeu. "Même si on pouvait les ennuyer davantage, notamment en ratant deux possibilités coup sur coup avant la mi-temps, on n’a pas fait un mauvais match en sachant que le niveau d’Orp est presque incomparable, remarque le coach local, Benoit Lamine. Je ne sais pas ce qui s’est passé à la reprise mais on a pris un coup de massue à 3-0. On n’a pas été assez intelligent par moments et on va vraiment devoir corriger le fait de se faire prendre dans le dos sur les longs ballons car ce fut déjà le cas à Chastre."

Précisons encore que l’arbitre désigné ne s’est pas présenté. Dommage pour un match au sommet finalement dirigé par le président orpois qui a pu compter sur le fair-play des deux équipes.