Guillaume Hennuy revient sur le succès de Nivelles : "Plus à l’aise à domicile"

Une attitude coupable, que le Nivellois explique par… la bonne entente prévalant dans l’effectif. "Le groupe est relativement jeune et baigne dans une bonne ambiance. On s’amuse bien. Cela a parfois un impact sur le terrain, où l’on peut avoir tendance à trop se faire plaisir. Cela n’a pas prêté à conséquence cette fois-ci mais nous savons que nous devons faire attention à cela."

Actif à Nivelles depuis les U21, Guillaume Hennuy (24 ans) a grandi avec cette équipe. Il a d’abord connu la P1 avant de gravir l’échelon menant à la Régionale 2.

"On a joué pour le maintien la saison dernière, ce n’était pas agréable. Du coup, j’espère que cette année nous pourrons vivre une campagne plus sereine pour être tranquille et nous amuser le plus possible sur le parquet."

Avant cela, les Aclots devront donc veiller à faire fructifier leur capital victoires. Maintenant que leur compteur est ouvert, ils tenteront d’enchaîner à Alleur, samedi prochain. "Les déplacements sont toujours plus compliqués pour nous, j’ignore pour quelles raisons. Car le groupe a une bonne base collective, avec des joueurs qui évoluent ensemble depuis plusieurs années. Et les nouveaux s’intègrent bien. Il nous faut sans doute plus de constance et de rigueur pour être meilleur."