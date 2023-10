D3A ACFF: Soulaymane Hassouan a des vues sur le Real Madrid

Effectivement. On a l’impression que Jodoigne a maintenant bien lancé sa saison après des débuts hésitants. "On dispose d’une bonne équipe mais c’est très jeune et il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il faut du temps pour qu’une cohésion de groupe se mette en place mais on évolue chaque semaine et Jodoigne va encore monter en puissance."

Soulaymane fait partie des nouvelles recrues de la RAS, lui qui est arrivé en fin de préparation après s’être testé du côté d’Hasselt et Tessenderlo. "La saison dernière, je jouais à Pescara, en série C italienne, mais je ne me plaisais pas là-bas", raconte le joueur qui avant sa saison italienne portait les vareuses de Zaventem, Landen mais surtout Saint-Trond où il est resté quatre saisons, depuis qu’il est U15.

Aujourd’hui, le milieu de terrain de 19 ans se veut ambitieux. "J’habite Orp et je veux jouer une saison tranquille et pour prendre du plaisir. Mais il est clair que je vise plus haut. À long terme, je me verrais bien au Real Madrid et à court terme, je veux marquer le plus de buts avec Jodoigne."

Titulaire il y a dix jours face à Couvin, il s’est contenté de bonnes montées ces dernières semaines, et ce fut encore le cas dimanche au Pays Vert. "Cela ne fait que quelques semaines que je suis au club, je n’ai pas fait la préparation et je dois me faire ma place. Mais je suis très content de ce que je découvre ici avec un chouette club et un bon coach."