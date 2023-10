D3A ACFF: Queimadelas fait doucement son trou à Braine

Le gaucher ne cherchait d’ailleurs pas d’excuse après cette déconvenue très décevante pour les Brainois. "On a fait quelques erreurs pendant le match, dont le premier but qui est une faute de ma part. À ce niveau, on sait que cela se paye cash donc c’est difficile à encaisser. Une crise ? Non, je tiens à relativiser car on avait bien commencé le championnat même si cela fait deux ou trois rencontres qu’on est dans le dur."

Une première saison en D3 ACFF

Le transfuge estival découvre cette saison le niveau national et semble s’être déjà bien acclimaté au regard de son temps de jeu (5 titularisations en 6 rencontres de championnat). "Par rapport à la P1 et à Genappe où j’évoluais, il y a une grande différence de niveau mais j’essaye de me montrer et de donner un maximum. Le fait qu’il y ait Jan Lella et Nicolas Dutrieux à mes côtés m’aide aussi dans mon acclimatation et je ne regrette pas du tout d’avoir rejoint Braine."

C’est un retour pour le joueur de 23 ans puisqu’il a connu la maison brainoise jusqu’en U15 lors de sa formation. "C’est clair que Braine est un des clubs phares de la région brabançonne. Je suis reconnaissant envers le club et très content d’avoir pu effectuer mon retour au Stade Gaston Reiff."

Individuellement, David Queimadelas ne se met pas d’objectif précis pour cette saison. "Mon but est toujours d’essayer de progresser pour essayer de performer le plus possible. Pour cela, il faut continuer à travailler et cela me permettra peut-être, dans un futur plus lointain, de viser le plus haut possible."

Une humilité et une rigueur du travail qui pourraient permettre à Braine de relever la tête dès ce samedi (20 h) pour le déplacement au Rapid Symphorinois, une équipe qui possède un point de plus que le matricule 75.