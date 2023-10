D3A ACFF: Après trois défaites de rang, le RFC Perwez doit "tirer les leçons rapidement"

Avec son 6/18 et sa 11e place au classement, les Perwéziens sentent doucement mais sûrement le souffle des équipes du bas de tableau se faire de plus en plus insistant. "Il n’y a pas encore péril en la demeure mais nous ne sommes plus en P1 et il est temps de ne plus commettre certaines erreurs. J’ai confiance en nos qualités et je suis persuadé que nous allons vite relever la tête mais il faut tirer les leçons rapidement et clôturer cette phase d’apprentissage."

Le calendrier corsé de ces trois dernières semaines étant derrière lui, le FC Perwez doit maintenant s’atteler à prendre des points face à Belœil et Couvin. "Ce sont des rencontres qui seront, sur papier, plus abordables, et il sera impératif de renouer avec la victoire. Nous allons nous remettre directement au travail et bosser dur aux entraînements", explique sereinement le numéro 17 perwézien.