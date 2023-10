D2 ACFF: Rebecq n'y est pas, Rebecq n'y parvient pas

Si on peut déjà souligner le fait que Rebecq était bien connu pour ne quasiment jamais rien laisser à ses adverses sur son terrain, force est de constater que cette suprématie à domicile est aux abonnés absents depuis la mi-août et le match de Coupe de Belgique remporté face à Lebbeke. Depuis ce sont un partage et deux défaites qui viennent ponctuer un mois de septembre, d’un point de vue comptable, catastrophique.

Ce qui semble pourtant paradoxal, c’est que mis à part la rencontre face à l’Union B il y a quinze jours, les Rebecquois n’ont jamais vraiment démérité, proposant souvent même des prestations de bonne facture, mais dans lesquelles des erreurs individuelles se payent cash derrière et un manque de créativité et de réalisme offensif.

L’excuse "on a bien joué, on méritait de gagner" n’est plus valable dans le chef de la direction rebecquoise, qui entend bien sensibiliser ses joueurs aux objectifs du club en ce début de semaine, et tenter ainsi de provoquer une réaction avant d’affronter Jette, la seule équipe de la série comptabilisant encore moins de points, comme l’expliquait le président Thierry Demolie. "C’est la deuxième fois en seize années de présidence à Rebecq que je vis un si mauvais début de saison. Je me rappelle il y a quelques années, nous avions entamé la saison avec un 0/18, avant que le groupe ne se réveille et se remobilise. C’est l’issue que j’espère car la situation actuelle n’est clairement pas tenable et en ligne avec nos objectifs et nos ambitions. Une réaction doit se faire, et elle doit se faire vite."

"La situation actuelle n’est pas tenable"

C’est un président sans langue de bois, qui n’a pas hésité à pointer du doigt certains manquements, et qui s’apprête à rencontrer son groupe ce mardi soir pour mettre certaines choses au point. "Avec le temps et les années, j’ai accumulé pas mal d’expérience qui aujourd’hui me fait dire qu’il n’est pas nécessaire de crier fort et d’écarter certaines personnes. J’ai appris que parfois une bonne discussion entre hommes, et sans langue de bois, peut débloquer énormément de situations. Le tout c’est d’être constructif et avoir la ferme intention de ramener et rallier tout le monde à la cause du club. Cela fait quelques matches que nous manquons de qualités. Et par manque de qualités, je ne stigmatise pas un manque de qualités au sein du groupe ou des joueurs qui n’ont pas le niveau, que du contraire, je pointe certains qui ne sont pas à leur niveau. Et cela peut s’expliquer par beaucoup choses, comme un manque de confiance, des automatismes à trouver ou encore une acclimatation à l’atmosphère du club pour les nouveaux arrivés, mais quoi qu’il en soit, on doit simplement se le dire et percer les différents abcès."

Mais au-delà de l’aspect qualitatif, c’est parfois un manque d’engagement et de mentalités qui ont pu faire défaut aux Rebecquois. "On a un super groupe, avec tous des gentils gars, polis et bien élevés, mais jusqu’à présent ces qualités-là ne font pas gagner des matchs. Aucune équipe rencontrée depuis le début de saison nous a été supérieure en termes de jeu. C’est bien souvent dans la mentalité que tout s’est joué. On tombe sur des équipes et des joueurs qui veulent et ont envie de nous battre, qui sur chaque action jouent leur vie. On doit monter sur le terrain avec l’envie de manger nos adversaires, et pas avec juste envie de jouer au football. Une fois ce caractère retrouvé, je suis convaincu que le reste suivra."