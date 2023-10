D2 ACFF: Après sa première défaite de la saisn, Tubize-Braine doit vite se remettre en question

Battu dans les derniers instants face à Meux lors d’une partie cadenassée où il n’a touché que très peu de ballons, le dernier rempart de la RUTB Thomas De Bie a vécu 90 minutes bien frustrantes. En manque criant d’imagination, ses coéquipiers n’ont pas réussi à trouver le moyen de percer la bonne organisation namuroise. "Certains faits de match ne nous ont pas aidés et surtout cette carte rouge sévère reçue par Piret à un quart d’heure du terme alors qu’on se dirigeait vers un nul assez logique. Malgré tout, ne nous cachons pas derrière cela car nous ne méritions peut-être pas davantage qu’un partage. Je n’ai pas eu beaucoup de boulot et sur l’occasion du but je fais l’arrêt nécessaire mais le ballon revient sur l’attaquant qui n’a plus qu’à la pousser au fond. Meux est une formation très expérimentée qui joue avec un bloc resserré et nous avons certainement manqué d’un peu de créativité devant."