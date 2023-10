Coup de gueule, carton, exploit, premières victoires et match pour le titre... Le débrief’ du week-end sportif en BW

En foot, Braine (D3 ACFF) a de nouveau perdu et… déçu son coach tandis que Ronvau et Stéphanois (P2) ont débloqué le compteur victoires. En basket, gros exploit de Waterloo (TDM2) et premier succès pour Nivelles (R2). En volley, BW Nivelles (N1) assure l’essentiel tandis que le titre de D1 de softball se jouera dimanche, pour le Phoenix MSG. Let’s go pour le débrief’ du week-end sportif en BW.