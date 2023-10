Bilan positif pour le retour des 20 km du BW

Le pari de recentraliser l’épreuve dans le Brabant wallon semble donc avoir été payant avec Mont-Saint-Guibert comme terre d’accueil. "On est vraiment absolument ravi de la collaboration qu’on a pu avoir avec les instances communales guibertines. On a, par exemple, pu bénéficier de l’aide de la police et cela a fluidifié l’organisation."

Le parcours difficile à Mont-Saint-Guibert a tenu ses promesses. "C’était ce qu’on voulait: un très beau parcours dur et vallonné ainsi qu’un temps magnifique ce dimanche. On a eu d’ailleurs des retours assez positifs !"

Au rayon des résultats, c’est Baptiste Weitkunat qui s’est imposé avec une certaine avance sur le duo composé d’Alexis Matthys et de Vincent Delmez. Chez les dames, c’est Clothilde Vromman qui l’emporte en finissant seizième de l’épreuve générale.

Sur la moyenne distance de 11,7 kilomètres, ce sont respectivement Alexandre Heuninck et Florence Debbelle qui l’emportent, alors que sur le 6,3 kilomètres, Benoit Spies et Maelle Levacq sont les lauréats de cette édition 2023.

Laurent Saublens était d’ailleurs positivement étonné des chronos: "On a eu de bonnes performances alors que le parcours était, comme prévu, très difficile. C’est très positif pour les futures éditions."

Le but est d’ailleurs, pour les prochaines années, de professionnaliser un maximum cette épreuve: "On veut vraiment, qu’à terme, cela devienne une référence au niveau du calendrier et on fera tout pour y parvenir dès l’année prochaine."