TDM2: Waterloo se paie Tongres !

Les promus, finalement privés des services de Thibaut Carême, ont même joué une très belle partition dans la cité Ambiorix. Ils ont affiché de la constance dans l’effort, tout en ayant le goût d’afficher une grande justesse dans leurs gestes, pour maintenir leur adversaire à distance. "Cela nous a permis de prendre plus de dix points d’avance à plusieurs reprises. À partir du second quart temps, nous avons d’ailleurs toujours fait la course en tête."

Waterloo était conscient de devoir sortir une prestation de haut vol pour forger un exploit face aux hommes de Sacha Massot. Elle y est parvenue, peut-être même au-delà des espérances de son propre coach. "C’est une très grande satisfaction. L’équipe a signé une victoire collective, tout le monde a voulu aller la chercher. C’est le meilleur match qu’elle ait presté depuis que je l’ai reprise. Vraiment, c’était un réel plaisir de voir les joueurs évoluer à ce niveau-là. Avec ce succès, nous faisons en tout cas le plein de confiance pour la suite."