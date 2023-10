Réduit à 10, Perwez s’est aussi montré un peu trop nonchalant

Son collègue brabançon, lui, fut déjà mis sous pression après deux minutes, sur un double essai du duo Guiot-Lorenzon, dont le but de la tête était ensuite annulé, pour hors-jeu.

Defresne prenait le relais, via un tir un peu trop croisé. Mais le grand Luis, qui s’est décidément trouvé des atouts de goleador cette saison, trouvait la faille sur l’action suivante, à la réception d’un ballon remisé par Granville, sur un coup franc botté par Guerri.

Le second quart d’heure allait être moins alléchant. Après la demi-heure, une lourde frappe du capitaine local provoquait une poussée fautive de Lambert sur Guiot dans le rectangle. Guerri convertissait le penalty en force, pour doubler la mise.

Comme au Symphorinois, le bloc onhaytois se muait alors en gestionnaire consciencieux, face à un opposant réduit à dix. Avant de remettre un coup de boost à l’approche des dix dernières minutes. Une tête décroisée de Lorenzon venait s’écraser sur le montant, avant qu’un essai de "Lambi" ne soit contré. Il fallait néanmoins un troisième but aux Walhérois pour ponctuer leur prestation en beauté. Il tombait juste avant la fin du temps réglementaire, sur un contre parfaitement mené par Guerri et Lorenzon.

La défaite n’entachait toutefois pas le moral perwézien. "On n’a pas à rougir de notre prestation, confiait à l’issue de la rencontre Adam Salles. Onhaye a fait du Onhaye, en étant très solide dans les duels et défensivement. On était prévenus qu’ils étaient efficaces sur les phases arrêtées. Mais beaucoup de joueurs, chez nous, ont encore cette nonchalance de la P1. Et cela s’est chaque fois payé cash. Dans le jeu, on n’était pas plus faible. Mais, en jouant comme cela dans les vingt derniers mètres, on ne peut pas gagner un match."

Arbitre: M. Nicolas.

Cartes jaunes: Sardo, G. Lambert, Kaminiaris, Gillis, Gilain, Kocabas, Brassart.

Carte rouge: G. Lambert (2e c.j., 56e).

Buts: Defresne (1-0, 10e), Guerri (2-0, pen. 32e), Lorenzon (3-0, 89e).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Bastin (88e Teklak), Gillis, Fastrez (49e Lambert), Gilain (77e Lizen), Guerri, Guiot (85e Steeno), Lorenzon.

PERWEZ: R. Pletinckx, Kocabas, Brassart, Kaminiaris (46e Mba), Lambert, Gündogan, Larotonda, Salles, M. Pletinckx (59e Sheta), Sardo (46e Djouogoua), Ndione.