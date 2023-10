Quarts temps: 14-8, 25-21, 16-15, 17-13

NIVELLES: cockmartin 8, Van Rysseghem 9 (2x3), Hennuy 15 (3x3), Roland 0, Vandermousen 4, Guillaume 7, Tursugian 6, Kennoun 3 (1x3), Kaminski 13, Ndzi-Miala 7.

NINANE: Masy 8, Towe 4 (1x3), Winkin 11, Di Pasquale 7 (2x3), Dubois 5 (1x3), Vranken 3 (1x3), Nicosia 5, Sangiorgio 2, Claeys 12 (4x3).

Toujours en cale sèche trois semaines après le début de la compétition, Nivelles a profité de son premier match à domicile pour alimenter son compteur de victoires.

Les Aclots ont globalement dominé Ninane, dimanche après-midi, pour l’emporter logiquement. "J ’espère que ce succès va lancer notre championnat, souffle Karim Labidi. Au niveau du contenu, j’estime que c’était moins bien que lors de nos trois premiers matches mais, ce dimanche, il n’y a que la victoire qui comptait."

Dans l’ensemble, les Nivellois ont eu l’ascendant sur les Liégeois tout au long des 40 minutes. Ils sont apparus plus costauds et maîtres de leur sujet. Ils ont d’ailleurs pris directement les devants pour ne plus jamais lâcher les manettes ensuite. Leur avance est montée une première fois à + 10 sous l’impulsion de Hennuy (30-20 à la 17e). Elle a même connu une pointe à +20 lorsque Bastien Guillaume est sorti de sa boîte dans le dernier quart (67-47 à la 33e). Malgré tout, le coach aclot regrette une forme de dilettantisme affiché par ses ouailles. "Notre intensité a chuté dans le troisième quart, expose-t-il . L’équipe s’est relâchée défensivement. Peut-être que, avec une avance de +10, elle a cru que c’était gagné."

Les Brabançons n’ont toutefois jamais réellement flanché, parce que les bases de leur jeu sont apparues solides et que le groupe, qui était au complet, est apparu solidaire. "Il y a une bonne dynamique, c’est un effectif où l’entente est bonne. Même malgré nos trois défaites, il est resté positif. On a tout ce qu’il faut pour faire de bons résultats. Je remarque d’ailleurs que, depuis la reprise, nous restons invaincus à l’extérieur, Coupe et matches amicaux compris. Il nous reste à mieux nous exporter pour faire un bon championnat."