Quarts temps: 16-16, 14-17, 12-18, 22-10.

OTTIGNIES (4x3, 5/6 LF, 17 ftes): PIRLOT 6, HAESENDONCK 19 (2x3), Laviolette 5, Fonteyn 4, Snackaert 3 (1x3), VERMYLEN 8, Laloux 5, Baillet 4, Dochez 7 (1x3).

L’équipe brabançonne récupérait pour la première fois de la saison son intérieure Sarah Dochez, heureuse de reprendre le chemin du parquet. "Les sensations sont bonnes mais il me faudra deux ou trois matchs pour retrouver le rythme de la compétition", reconnaissait cette dernière.

Au coude à coude en première mi-temps (30-33), Ottignies et Haesendonck (2x3) étaient parvenus à se ménager un petit viatique avant le dernier quart (42-51). Dix dernières minutes qui allaient se révéler fatales pour le coach Mulaba et ses troupes: "Les Ladies ont clairement fait la différence sur les dernières actions tandis que nous avons connu un passage à vide durant ce dernier quart."

Tandis que Cambioli (20 points) et l’ancienne Castors Clémentine Muylaert (15 points dont 2x3) prenaient feu, Ottignies restait à quai et enregistrait un premier revers cette saison. "C’est une bonne défaite car elle est chargée de bons enseignements", résumait le coach brabançon qui observait sportivement: "Ce fut une rencontre pleine d’intensité. Charleroi était un peu plus en réussite que nous. La pièce aurait pu tomber de notre côté. Les Carolos ont inscrit des shoots qu’on a contestés. C’est une belle victoire pour elles et une défaite honorable pour nous."