Buts: Robert (1-0 et 2-0, 9' et 22'), Joiret (2-1, 38'), Robert (3-1, 62').

Le triplé de Robert a rapporté trois points aux Jodoignois. "Match assez engagé et haché par moments, en raison des décisions arbitrales envers les deux équipes, indique Benjamin Rowet (T2). On était quand même bien dans le match après le premier goal, eux ont mis moins d’intensité en deuxième mi-temps, et le troisième but nous a libérés."

En face, "il y a eu une belle réaction par rapport à la semaine précédente, souligne Guillaume Joly (T1). Même si on avait le jeu en mains, on s’est fait avoir par leur expérience et sur les contres. Après avoir eu l’occasion du 2-2, on a essayé de pousser à la reprise mais on est mal placé sur un long ballon et le 3-1 nous a mis un coup sur la tête alors qu’eux ont bien géré. On méritait un point mais c’est une défaite encourageante."

Mont-St-Guibert – Chastre B : 7-0

Buts: Maniet (2), Verniest (2), Fareneau, Voos, Delvaux.

Les Guibertins ont fait le boulot et n’ont pas encaissé. "On mène 2-0 à la mi-temps mais il y avait assez peu de rythme, c’était stérile des deux côtés, mais on parvient à marquer ces deux goals, raconte Gaël Vanderbrugge (T1). On a un peu accéléré à la reprise, Chastre nous a laissé plus d’espaces et je suis content dans l’ensemble d’autant qu’on a enfin gardé le zéro derrière."

Les visiteurs ont tenu dans un premier temps avant de laisser filer la rencontre. "Match un peu décevant et certainement dans l’attitude, avance Jonathan Fadeur (T1). On était bien dedans en première mi-temps, c’était équilibré, puis on commet deux grosses erreurs avant de rentrer au vestiaire. On a pris un coup sur la tête, on ne s’en est pas relevé et notre adversaire en a profité."

Bierges – Ronvau B : 1-0

But: Descamps (1-0, 29').

Ce duel entre équipes n’ayant pas encore marqué de point a finalement tourné à l’avantage des Biergeois. "Au niveau de la manière, ce fut très positif car aucun joueur n’a lâché l’affaire pendant les nonantes minutes, apprécie Sébastien Goossens (coach). Même si on a été un peu acculé en seconde mi-temps, les plus grosses occasions ont été à notre actif. Au final, on gagne avec une clean sheet et c’est très positif pour la suite."

Déception dans les rangs chaumontois car "il n’y avait pas d’envie, pas de duel gagné et pas d’intensité, déplore Christophe Aubecq (T1). De plus, on ne s’est pas créé une occasion correcte et il est donc difficile de gagner un match dans de telles circonstances. Il y a une grosse remise en question à faire !"

Incourt – Huppaye : 3-1

Buts: Souley sur pen. (1-0, 18'), Gramme sur pen. (1-1, 47'), Sounna Garba (2-1, 71'), Souley (3-1, 90').

Après la remontada subie par Incourt à Mont-St-André, "ce succès fait du bien à tout le monde, souffle Mehdi Sahnoun (T1) qui a perdu Lefèvre sur blessure en début de match. Si c’est 2-0 à la pause, il n’y a rien à dire, mais on prend le 1-1 à la reprise. Après avoir un peu douté, nos remplaçants ont fait la différence et notre gardien (Dorian Loppe) a sorti un grand match pour sa première."

Huppaye s’est fait punir. "Il ne nous a manqué que la finition, constate Gaëtan Gramme (T1). On commet une perte de balle qui précède le penalty puis on en a raté un nous-mêmes avant la mi-temps. Heureusement, on revient vite sur un nouveau penalty, il n’y en a que pour nous, mais on est surpris deux fois sur contre-attaque par la vitesse de leurs deux flèches devant."

Grez B – Beauvechain : 0-2

Buts: Skinkel (0-1, 15'), Gossia (0-2, 50').

Après deux semaines d’arrêt, Beauvechain a renoué avec la victoire. "On a rencontré une belle équipe mais on a livré un match sérieux et appliqué, savoure Jabran Albahtouri (T1). On s’est montré plus intelligent qu’eux puisque s’ils ont le plus souvent fait circuler le ballon, on a réussi à marquer puis à fermer le jeu sans être vraiment malmené, et on aurait pu alourdir la marque à plusieurs reprises sur la fin."

Nicolas Gilles (T1) analyse le revers grézien de façon similaire même s’il revendique un hors-jeu sur le 0-1. "Le ballon est majoritairement resté dans notre équipe mais on ne s’est pas vraiment créé d’occasion franche et on s’est fait avoir tactiquement par un adversaire bien en place qui a procédé par contre."

Jandrain – Jodoigne B : 5-0

Buts: Pierard (1-0, 12'), T. Lebon (2-0, 41'), Heye (3-0, 43'), Pierard (4-0, 62'), Noël sur pen. (5-0, 85').

Deuxième succès d’affilée pour Jandrain. "Je pense qu’on a été plus fort qu’eux de la première à la dernière minute, souligne Frédéric Pierre (T1). Malgré un petit relâchement sur la fin, on a vraiment bien joué pendant septante minutes en construisant bien le jeu et profitant de nos occasions. Et c’est aussi notre deuxième match sans encaisser."

Déception dans l’autre camp. "Ce fut catastrophique. On n’a qu’une frappe et une tête en première, puis deux frappes en deuxième mi-temps, détaille Frédéric Stoffelen (T1). Il n’y a rien à retenir de ce match si ce n’est que les U19 ont fait leur maximum. Mais en sachant qu’ils avaient joué la veille et que l’un d’entre eux s’est blessé à l’échauffement, il nous manquait onze joueurs ce week-end."