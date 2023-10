Duhem répondait à la moitié de la première période à l’ouverture du score de Delhaye pour Rixensart B. C’est après la demi-heure que les visiteurs vont faire la différence puisque Claes et Break vont permettre aux Rixensartois de rentrer avec le score de 1-3 à la pause. Scheirlinckx alourdissait le score après l’heure de jeu avant que Vanvarenberg ne réduise l’écart. Berger mettait pour finir le 2-5 qui sera le score final à la dernière minute. Stéphane Wille, T1 de Walhain, regrettait les erreurs commises: "On fait toujours les mêmes erreurs depuis le début de saison. Il faut de l’autocritique pour permettre d’avancer."

Lorenzo Richiusa, entraîneur de Rixensart B, était surtout content des trois points: "La réaction était présente et c’est le principal. J’espère toutefois qu’on arrivera à jouer davantage à notre niveau dans les prochaines semaines."

Boitsfort B – Ottignies remis

Ottignies n’a pas pu défier le leader à cause d’un problème de terrain. En effet, les Boitsfortois ont voulu jouer sur un autre terrain que celui-ci sur lequel le match était initialement prévu. L’arbitre a donc préféré remettre le match et les Ottintois devraient donc l’emporter par forfait.

La Hulpe B – Stockel B 1-4

Le but de La hulpe par Schmitz.

Des regrets pour La Hulpe B qui a fait jeu égal avec les Bruxellois en première mi-temps mais qui a encaissé juste avant la pause. Ce but a semble-t-il coupé les jambes des locaux puisque Stockel B pliait le match en marquant deux fois de plus. Les Hulpois vont tout de même réussir à sauver l’honneur via Schmidt mais Stockel plantait le 1-4 dans les derniers instants de la rencontre. Rachid El Baroudi (T1) parlait d’un match à deux visages: "On a été bon en première mi-temps en étant au même niveau que nos adversaires. La deuxième mi-temps était totalement différente et on a tout simplement coulé au retour des vestiaires."

Evere B – Incourt B 8-3

Buts d’Incourt B: Brasseur (2-1, 2-2 et 7-3 ; 15', 20' et 75').

Prestation déjà plus positive d’Incourt B qui a su revenir au score alors que c’était 2-0 après sept minutes de jeu grâce à Brasseur (2x). Evere plantera deux buts pour fixer le score à 4-2 à la mi-temps. La deuxième mi-temps fut plus difficile pour Incourt puisque les locaux ont planté trois roses en vingt minutes. Brasseur mettait son troisième de l’après-midi avant qu’Evere ne fixe le score final à 8-3. Cédric Hanot, le nouveau T1 d’Incourt, était tout de même satisfait: "On avait un plan qui a bien fonctionné en première période. Il nous reste encore du travail à accomplir sur le plan physique pour tenir le choc mais c’est positif pour la suite."

Stéphanois B – Woluwe B 0-2

Situation un peu folklorique puisque l’arbitre est arrivé à 18 h 05 et donc le match a démarré avec une vingtaine de minutes de retard. Sur le terrain, les locaux ont dominé en première mi-temps mais se sont fait une première fois surprendre par les visiteurs. La pression du Stéphanois B s’est accentuée en deuxième mi-temps mais Woluwe a su tuer le match sur un contre. Grégory Garcia Duro, l’entraîneur du Stéphanois B, était un peu déçu: "On a dominé cette rencontre mais on s’est fait avoir ce soir. L’apprentissage continue même si on a su se procurer beaucoup d’occasions, ce qui est une bonne chose."